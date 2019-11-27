Восемь последних дней обычно разговорчивый Артем Дзюба никак не комментировал то, что произошло во время матча сборной России в Сан-Марино.

Все инфоповоды основывались либо на инсайдах, либо на чужих словах: Дзюба пропустил тренировку «Зенита», Дзюба пожаловался Прядкину, Дзюба отписался от официального аккаунта сборной и партнеров по национальной команде в инстаграме. Даже после забитого мяча «Рубину» Артем отказался общаться с журналистами, ограничившись постом в соцсетях с благодарностью за поддержку.

Реакцию Дзюбы многие восприняли как проявление слабости: «Очень большие ограничения у Артема. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаешь себе в этом отчет и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно: нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», – написал Василий Уткин в телеграм-канале, а спустя пару дней сделал голосование для подписчиков. Мнение журналиста поддержало больше половины проголосовавших.

Возможно, болельщикам не понравилось особое отношение к Дзюбе – оскорбляют футболистов на поле регулярно, но только после кейса с Артемом заговорили о конкретных наказаниях для кричавших гадости в адрес игрока «Зенита». Фанаты «Спартака» в принципе не против пнуть экс-игрока красно-белых при каждом удобном случае.

Вопросы к Сергею Семаку возникали на протяжении даже не недели, а всего группового этапа Лиги чемпионов. Очень осторожная, если не трусливая игра на выезде, провал в обоих играх с «Лейпцигом». «Не хочу плохо говорить о Семаке. Я его глубоко уважаю как человека, но мне кажется, что он не справляется со своей ролью. «Зенит» – флагман нашего футбола. Мы хотим от него хороших результатов не только в России, но и в Европе.

Как «Зенит» играет в еврокубках – это никуда не годится. Матч с «Лейпцигом» показал, что тренерский штаб абсолютно не умеет выстроить игру команды, когда это нужно. Встанем все у штрафной площади, отобьемся, а Дзюба или Азмун убегут и забьют. При такой тактике пропустишь гол и перестроиться уже не сможешь», – экс-президент «Локо» Николай Наумов выразил на тот момент очень популярное мнение.

Дзюба и Семак ответили всем сегодня – в, возможно, главной игре первой части сезона для «Зенита». Каждый по-своему, но очень эффектно.

Победный гол Артема – лучший жест всем скептикам. «Бумажный солдат» в фирменной манере продавил защитника после навеса и уложил мяч в угол, а после побежал к угловому флагу исполнять фирменный жест. И, кажется, намного эмоциональнее обычного.

Артем ДзюбаGetty Images

Гол в качельной игре принес Дзюбе статус героя первого тайма, но все усилия Дзюбинатора легко могли пропасть в тайме втором. «Лион» перехватил инициативу, давил, создавал моменты – питерцам было не просто тяжело, они даже визуально выглядели на пределе своей физики. В этот момент Семака было легко заподозрить в болезни Слуцкого – отсутствии замен с фатальными последствиями в конце. Но нет – две перестановки с шахматной точностью дали результат спустя две минуты. Вышедшие Ерохин и Жирков идеально доставили мяч Оздоеву на линию штрафной. Рикошет? Это тоже часть игры. 2:0 – это уже было точно все.

Дзюба сравнялся по количеству голов русских футболистов ЛЧ (8) с рекордсменом Андреем Тихоновым. Семак приблизил «Зенит» к первому за четыре года плей-офф главного еврокубка. На сегодня все каверзные вопросы мужчины точно сняли.

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