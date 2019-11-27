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Промах Гомеса в матче с «Челси», после которого нападающий должен закончить с футболом

Промах Гомеса в матче с «Челси», после которого нападающий должен закончить с футболом
Eurosport

1 час назад

Где-то всплакнул один Денис Черышев.

«Валенсия» сыграла вничью с «Челси» в матче пятого тура Лиги чемпионов – 2:2.

Испанская команда открыла счет на 40-й минуте, но могла сделать это раньше. После великолепной комбинации Родриго получил мяч на правом краю, вбежал в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, куда успел Макси Гомес. Уругвайцу оставалось лишь подставить ногу и насладиться простейшим голом в пустые, но страйкер непостижимым образом промазал мимо мяча.

  • «Синие» и «летучие мыши» набрали по восемь очков в группе H. Команды делят первую и вторую строчки, но «Челси» впереди по дополнительным показателям.
  • В последнем туре «Валенсия» сыграет с «Аяксом», а «Челси» – с «Лиллем».

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