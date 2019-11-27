«Валенсия» сыграла вничью с «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Хозяева открыли счет на 40-й минуте, когда Карлос Солер пробил Кепу Аррисабалагу. Но всего через минуту Матео Ковачич организовал эквалайзер. Через пять минут после перерыв «Челси» перервернул игру и вышел вперед – Кристиан Палисик дал шанс на волевую победу.

«Валенсия» давила остаток времени и за восемь минут до конца матча заработала свой шанс. После розыгрыша аута на половине «Челси» Даниэль Васс получил мяч недалеко от боковой линии на фланге и пробил так, что Кепа почуял только свист ветра.

«Челси» и «Валенсия» набрали по восемь очков, но лондонцы выше по дополнительным показателям и занимают вторую строчку.

На первом месте в группе идет «Аякс», оторвавшись от преследователей на два очка.

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