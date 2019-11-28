«Барселона» играет с «Боруссией» на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.

Каталонцы забили два гола в первом тайме. Сначала Луис Суарес прошил Романа Бюрки на 29-й, а еще четыре минуты спустя Лео Месси добавил второй.

Самое трагическое событие в игре случилось до того, как «Барса» открыла счет. Усман Дембеле получил травму, и вместо него вышел Антуан Гризманн. Усман расплакался прямо на поле, потому что очень хотел показать себя в матче с бывшей командой.

Но на слезах и замене дело не закончилось. Дембеле снял бутсы и отшвырнул их в сторону.

«Барса» возглавляет турнирную таблицу группы F с 11 баллами.

«Боруссия» идет на втором месте с семью очками. Дортмундцы опережают «Интер» всего на два балла.

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