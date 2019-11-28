Перед матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи» возле «Энфилда» было по-настоящему жарко: итальянские фанаты устроили беспорядки, досталось даже представителям органов правопорядка.

На кадрах с окрестностей стадиона видно, как группа болельщиков пытается атаковать других фанатов, но в дело вмешивается пешая и конная полиция. Фанов близость констеблей не слишком смущает, и с ними не церемонятся.

Ранее группы неаполитанцев прогуливались по центру Ливерпуля помахивая предметами, напоминающими клюшки для гольфа.

Матч завершился вничью – 1:1.

Ни одна команда из группы Е не обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Дзюба и Семак почти вывели «Зенит» в плей-офф ЛЧ. Первый ответил хейтерам, второй – царь замен

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