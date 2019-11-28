«Барселона» сыграла с «Боруссией» на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.

Забавный эпизод произошел в первом тайме: Луис Суарес в касание подрезал мяч на Антуана Гризманна, но на его пути оказался арбитр матча Клеман Тюрпен. Мяч попал в голову рефу, который упал на газон. Спойлер: с Тюрпеном все ок.

«Барса» возглавляет турнирную таблицу группы F с 11-ю баллами.

«Боруссия» идет на втором месте с семью очками. Дортмундцы опережают «Интер» всего на два балла.

В матче случилась еще одна трагедия, из-за которой Дембеле разрыдался и ушел с поля – Дембеле так хотел забить «Боруссии», что разрыдался из-за замены!

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