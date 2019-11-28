На групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20 «Зенит» победил «Лион» – 2:0.

Первый мяч в ворота французского клуба забил Артем Дзюба в конце первого тайма. За несколько минут до финального свистка Магомед Оздоев поставил точку.

После матча Артем Дзюба прокомментировал результат. «Во втором тайме было непросто под давлением «Лиона». Однако мы играли достаточно хорошо. Особенно Миша Кержаков, который отлично провел матч. Было грустно видеть вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов вчера. Но мы попытаемся пройти в турнире так далеко, как только возможно. Могу это пообещать», – приводит слова Дзюбы сайт УЕФА.

А в интервью клубному каналу «Зенита» нападающий ответил на вопрос о хейтерах.

«Пусть кто-то лает, вякает – я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать там [на поле]. Пока. Заметьте, я ничего нигде не комментирую. Кто-то там раздувает. Всему все верят. Я не собираюсь к каждому ходить и что-то доказывать, что-то объяснять. Время придет – посмотрим», – сказал Артем.

Артема Дзюбу дважды публично оскорбляли фанаты «Спартака». Сначала во время матча России против Сан-Марино, а позднее на игре «Спартака» и «Урала» группа болельщиков скандировала «Дзюба, Дзюба, иди ***** [вдаль]».

27 ноября «Бизнес-Online» опубликовал инсайд о том, что Дзюба якобы пожаловался на оскорбления президенту РПЛ Сергею Прядкину и другим футбольным чиновникам. А еще отписался от нескольких партнеров по сборной, кроме Магомеда Оздоева, Александра Головина и Дениса Черышева.

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