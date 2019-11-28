«Барселона» обыграла «Боруссию» в матче Лиги чемпионов – 3:1.

На 29-й минуте Суарес покатил в штрафную на Дембеле, но защитник выбил мяч – прямо на ногу Месси. Кэп мог пробить, но вместо этого отпасовал на ворвавшегося в штрафную Луиса. Страйкер избежал офсайда и прошил вратаря.

Еще через несколько минут Де Йонг перехватил неудачный пас игрока «Боруссии» через центр, в одно касание отдал на Месси, а Лео обыгрался с Суаресом и пробил в дальний с левого края штрафной.

Дошло до того, что забил даже Гризманн – Лео идеально покатил французу на ход, и страйкер в касание пальнул мимо вратаря.

Гол престижа забил Джейдон Санчо. Англичанин получил пас в штрафной, на замахе убрал защитника и бахнул в девять – без шансов для Тер Штегена.

«Барселона» гарантировала первое место в группе.

«Боруссия» поспорит за выход в плей-офф с «Интером». «Шмелям» играть в последнем туре со «Славией», а итальянцам – с «Барсой».

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