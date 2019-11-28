Капитан «Барселоны» Лионель Месси получил желтую карточку за симуляцию в матче пятого тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

На 51-й минуте Лео разогнался и пошел с дриблингом в чужую штрафную. Он последовательно обыграл двоих защитников, промчался мимо третьего, вбежал к воротам и упал после контакта с Романом Бюрки.

Арбитр Клеман Тюрпен быстро сориентировался и показал Месси желтую карточку за симуляцию. Аргентинец не сразу понял, что получил предупреждение, и в состоянии шока даже отбил кулачок Бюрки.

Это не помешало Лионелю оформить гол и два ассиста в матче с «Боруссией». «Барселона» победила дортмундцев со счетом 3:1.

Каталонцы обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, у них 11 очков. У «Интера» и «Боруссии» по 7 баллов.

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