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Месси установил рекорд ЛЧ – забил 34-му клубу и обошел Роналду с Раулем

Месси установил рекорд ЛЧ – забил 34-му клубу и обошел Роналду с Раулем
Eurosport

1 час назад

Еще один вопрос, в котором Лео лучше Криша.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он отличился на 33-й минуте и сделал счет 2:0.

Месси установил рекорд УЕФА – «Дортмунд» стал 34-й командой в ЛЧ, в чьи ворота он клал мячи.

По этому показателю он обошел форварда «МЮ», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также нападающего «Мадрида» и «Шальке» Рауля Гонсалеса. У обоих по 33 клуба, которым португалец и испанец забивали в главном еврокубке.

  • В игре с «Боруссией» Лео поучаствовал во всех голах «сине-гранатовых» и набрал три очка – забил и отдал два ассиста. «Барселона» выиграла у немцев со счетом 3:1.
  • Всего Лионелю Месси принадлежит девять различных достижений в Лиге чемпионов. Среди них рекорд по голам за одну команду, самые быстрые 100 голов в еврокубках и самое большое количество мячей на групповом этапе.

Месси получит самый несправедливый «Золотой мяч» с 2010 года. Тогда тоже выиграл Лео

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