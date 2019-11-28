Журналист Василий Уткин прокомментировал футболку Артема Дзюбы с изображением самого себя, в которой страйкер «Зенита» появился перед журналистами после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов.

«Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?..

Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает – она у Артема дома висит или все же отдал в храм?» – написал Уткин в телеграм-канале.

«Зенит» выиграл у «Лиона» со счетом 2:0, победный мяч забил как раз Дзюба.

В последнем туре группового этапа ЛЧ «Зенит» проведет выездную встречу против «Бенфики».

Дзюба и Семак почти вывели «Зенит» в плей-офф ЛЧ. Первый ответил хейтерам, второй – царь замен

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