«Зенит» и «Локомотив» оказались в самом подвале рейтинга команд Лиги чемпионов по числу выносов из своей штрафной площади.

Наименьшее количество выносов на счету «Манчестер Сити», «Баварии» и «Ливерпуля». «Зенит» занял 30-ю строчку из 32, «Локомотив» – последнюю 32-ю. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

«Зенит» за тур до финиша группового этапа занимает вторую строчку с семью очками, столько же баллов у «Лиона». Лидирует «РБ Лейпциг», на счету немецкой команды 10 очков.

«Локомотив» за тур до финиша потерял шансы квалифицироваться в Лигу Европы.

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