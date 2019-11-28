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УЕФА признал Кержакова вратарем недели в Лиге чемпионов
«Зенит» впервые отыграл в еврокубковом матче этого сезона на ноль.
УЕФА представил команду недели пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лучшим вратарем раунда признали голкипера санкт-петербургского «Зенита» Михаила Кержакова, который отразил пять ударов в матче с «Лионом» и завершил встречу без пропущенных мячей.
Остальные лучшие игроки недели: Серж Орье («Тоттенхэм»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Свен Бендер («Байер»), Хаким Зиех («Аякс»), Корентен Толиссо («Бавария»), Эмиль Форсберг, Энок Мвепу (оба – «Лейпциг»), Лионель Месси («Барселона»), Ромелу Лукаку («Интер») и Роберт Левандовский («Бавария»).
- «Зенит» набрал 7 очков в группе G, сравнялся с «Лионом», но обходит французов по результатам личных встреч.
- В заключительном туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Бенфикой», в параллельной встрече «Лион» примет «Лейпциг».
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