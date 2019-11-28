Болбой «Тоттенхэма» по имени Каллум прокомментировал эпизод в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», в котором главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью похвалил его за своевременно переданный игроку мяч.

«Это кажется немного нереальным. Я просто делал свою работу и все еще не могу поверить в то, что произошло. Даже не видел гол! Я доставал вышедший за пределы поля мяч, а потом услышал радостные крики. Обернулся, а Харри Кейн празднует. Я посмотрел повтор на табло и увидел, что произошло.

Со стороны Жозе было очень мило подойти ко мне. Это сделало мой день и мою жизнь. Я люблю «Тоттенхэм», и это был потрясающий момент, который я никогда не забуду», – цитирует 15-летнего парня официальный сайт «шпор».

Каллум быстро отдал мяч Сержу Орье, тот скинул Моуре, а Кейн завершил атаку. Моуринью обнял болбоя и пожал ему руку.

Гол Кейна оказался переломным – «Тоттенхэм» сравнял, по ходу матча проигрывая 0:2. В итоге лондонцы победили 4:2.

Моуринью сердечно поблагодарил болбоя за быстрый ввод мяча – ассист позволил «Тоттенхэму» сравнять

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