Getty Images

Две победы не помогли уменьшить отставание от Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА

Две победы не помогли уменьшить отставание от Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА
Eurosport

34 мин. назад

На высоте были только «Зенит» и «Краснодар».

После пятого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось. Разрыв теперь составляет 2,033 балла, несмотря на то, что русские клубы набрали больше очков.

В Лиге чемпионов «Зенит» обыграл «Лион» (2:0), «Локомотив» уступил «Байеру» (0:2). Лига Европы прошла без поражений – «Краснодар» выиграл у «Базеля» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) и вылетел с турнира – ничья не позволила армейцам бороться за выход из группы.

Португалию в Лиге чемпионов представляет только «Бенфика», сыгравшая вничью с «Лейпцигом» (2:2). В Лиге Европы «Брага» разделила очки с «Вулверхэмптоном» (3:3), «Витория» – со «Стандардом» (1:1). «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1).

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

  • Португалия идет на шестом месте, набрав 47,249 балла, у России – седьмое место и 45,216 балла.
  • С седьмого места страна может заявить две команды в Лигу чемпионов, одну в Лигу Европы и две – в новую Лигу конференций.

«Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли, что он сдал?» Орлов яростно защитил звезду «Зенита»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте