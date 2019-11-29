После пятого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось. Разрыв теперь составляет 2,033 балла, несмотря на то, что русские клубы набрали больше очков.

В Лиге чемпионов «Зенит» обыграл «Лион» (2:0), «Локомотив» уступил «Байеру» (0:2). Лига Европы прошла без поражений – «Краснодар» выиграл у «Базеля» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) и вылетел с турнира – ничья не позволила армейцам бороться за выход из группы.

Португалию в Лиге чемпионов представляет только «Бенфика», сыгравшая вничью с «Лейпцигом» (2:2). В Лиге Европы «Брага» разделила очки с «Вулверхэмптоном» (3:3), «Витория» – со «Стандардом» (1:1). «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1).

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

Португалия идет на шестом месте, набрав 47,249 балла, у России – седьмое место и 45,216 балла.

С седьмого места страна может заявить две команды в Лигу чемпионов, одну в Лигу Европы и две – в новую Лигу конференций.

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