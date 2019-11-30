Хвалить Моуринью за респект болбою – лицемерие. Жозе издевался над ними годами

У писателя Сергея Довлатова в книге «Компромисс» есть рассуждение, которое касается любви женщин к мерзавцам. «У меня был знакомый валютчик Акула. Избивал жену черенком лопаты. Подарил ее шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы девять лет в Мордовию посылала», – иронизировал Сергей Донатович.

То же самое с Жозе Моуринью. Португалец ругается с игроками, агрессирует на журналистов, выдумывает нелепые отмазки после поражений. Но стоит Жозе пожать руку ребенку, как этот вполне обычный жест превращается в фестиваль доброты и слез любви. «Нереально! Это просто моя работа, и я не могу поверить в случившееся. Очень мило, что Жозе подошел ко мне. Это сделало мой день и жизнь», – захлебывался эмоциями болбой «Тоттенхэма», который быстро подал мяч, после чего Кейн забил. Это правда невероятно, ведь обычно Моуринью орет на болбоев, увольняет их и перекладывает на них ответственность за поражения.

Самый растиражированный случай произошел в 2014-м. Во время матча «Челси» против «Кристал Пэлас» болбой тянул время. Тогда Сесар Аспиликуэта побежал за мячом сам, но проиграл спринт Моуринью – тот подлетел к пацану и проговорил что-то на ухо. Позже португалец сам рассказал, что: «Однажды тебя за это кто-нибудь ударит».

В «Челси» Жозе тренировал не только игроков, но и мальчиков, подающих мячи. Мэйсон Маунт был болбоем «синих» во времена Особенного. «Я до сих пор помню, как Моуринью пришел к нам и объяснял, что если мы выигрываем в Лиге чемпионов, не возвращайте мяч быстро. Подержите его, не бросайте обратно», – рассказал Маунт.

Но у Моуринью прекрасно развито двоемыслие. В конце матча «Челси» и «Суонси» в 2014-м Азар упустил мяч за лицевую и хотел поскорее отдать его вратарю «лебедей», но встретил сопротивление мальчишки. Болбой поставил бельгийцу спину и не отдал мяч. Эден не удержался, пнул тинейджеру по ребрам и получил красную карточку. «Это неправильно – учить детей делать подобные вещи», – возмущался затяжками времени Моуринью.

У португальца бзик на работе с ребятами, подающими мячи. Например, во время работы в «МЮ» в 2017-м португалец прогнал с «Олд Траффорд» всех болбоев. Ребята не были связаны с клубом напрямую – детей из неблагополучных семей собирали на каждый матч с помощью благотворительного фонда «МЮ». Вместо них Жозе набрал игроков академии. Жозе не нравилось, как мальчики и девочки приносят мячи, когда команда проигрывает. «Ребята из академии будут быстрее и могут немного помочь нам в трудных ситуациях, так как лучше разбираются в футболе», – объяснил Особенный.

Моур часто перекладывает ответственность за результат на детей. Когда португалец тренировал «Реал», то наезжал на болбоев «Барселоны». В 2011 году каталонцы выиграли у мадридцев на «Камп Ноу» 3:2. После матча Жозе нашел крайних: «Что я скажу – это не критика, просто факт: во втором тайме буквально не было болбоев. Это свойственно маленьким командам, которые испытывают трудности». Моуринью не акцентировал внимание, что в том матче маленькая команда «Барселона» владела мячом 70% времени.

Еще один похожий пример случился в 2015-м. «Челси» проиграл «Лестеру» (1:2), и Жозе незамедлительно нашел виноватых: «Они бились изо всех сил, защищались со всей отдачей, и болбои тоже были потрясающими. Я упоминаю болбоев, потому что это позорище для Премьер-лиги. Но я хочу прояснить: это ни в коем случае не уменьшает заслуженного результата «Лестера».

Ева Карнейро и Жозе МоуриньюImago

Скандал с Евой Карнейро – результат той же мании Жозе. В августе 2015-го «Челси» мучился со «Суонси» (2:2). В конце матча Азара ударили по ногам и на поле выбежала бригада Евы. Это очень не понравилось Моуринью – «синие» к тому моменту играли в меньшинстве, а теперь на пару минут остались ввосьмером. Когда Карнейро вернулась на скамейку, португалец назвал ее Filha de puta (дочь шлюхи) и запустил грандиозный скандал, который испортил атмосферу в «Челси» в самом начале сезона. А через несколько месяцев сам Моуринью улетел с поста. Все из-за врачей, которые, как и дети на кромке поля, якобы не читали игру.

Истоки такой яростной борьбы Жозе с болбоями кроются в его прошлом. В детстве португалец сам подавал мячи. «Когда я был болбоем, знал даже то, как игроки моей команды устанавливают мяч при угловом. Так что им не приходилось его трогать», – хвалился педантичностью Жозе. Не нужно быть тонким психологом, чтобы разглядеть в этом комплекс: Моуринью никогда не играл на профессиональном уровне, и единственная его связь непосредственно с игрой, – работа болбоем. Поэтому каждый раз, когда Жозе кидается с криками на тормозящего мальчишку или пожимает ему руку за вовремя поданный мяч, он закрывает свой личный гештальт.

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