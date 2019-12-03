Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк уступил Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч», но признал превосходство аргентинца.

«Год получился великолепным. К сожалению, есть несколько игроков вроде Месси – немного не из этого мира. Они фантастические. Только подумать, шестикратный обладатель «Золотого мяча»! Знаете, нужно уважать величие.

Я был близок, но кое-кто был чуточку лучше. Я очень горд тем, чего добился за этот год с клубом и сборной. Надеюсь, нам удастся повторить успех, но я понимаю – будет непросто, пока вокруг столько невероятных конкурентов.

Если быть до конца честным, я не думал, что окажусь в числе номинантов, ровно до того момента, когда узнал, что я в списке. Это многое говорит о том, насколько непростым был мой путь до этой точки. Моя карьера отличается от карьеры Месси – я поздно вышел на высокий уровень, но никогда не сдавался и тяжело работал на каждом этапе.

Я очень горжусь тем, чего достиг. Уже то, что я здесь, заставляет меня гордиться и пробуждает желание работать еще усерднее ради того, чтобы вернуться в следующем году», – поделился эмоциями защитник.

Осенью 28-летний Ван Дейк получил награду лучшему игроку Европы от УЕФА.

Вирджил – лучший футболист АПЛ-2018/19.

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