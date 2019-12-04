Президент УЕФА Александер Чеферин высказался за изменения в правилах при фиксации положения вне игры.

«В наши дни если у тебя длинный нос, то ты оказываешься в офсайде. Кроме того, эти линии, которые рисуются во время повторов... Это ведь субъективное отображение объективных вещей.

Наше предложение заключается в том, чтобы не учитывать офсайды в пределах 10-20 сантиметров. Мы обсудим это с нашим отделом судей», – цитирует Чеферина Mirror.

С сезона-2019/20 VAR используется на всех матчах чемпионатов большой пятерки.

Чеферин вступил в должность президента УЕФА в сентябре 2016 года.

«Рад поправить статистику отмененных голов». Стерлинг иронично высмеял VAR

Качай приложение Eurosport для iOS или Android