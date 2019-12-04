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Чеферин: «Предлагаем не учитывать офсайды в пределах 10-20 сантиметров»
Эта модернизация сделает футбол более результативным.
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался за изменения в правилах при фиксации положения вне игры.
«В наши дни если у тебя длинный нос, то ты оказываешься в офсайде. Кроме того, эти линии, которые рисуются во время повторов... Это ведь субъективное отображение объективных вещей.
Наше предложение заключается в том, чтобы не учитывать офсайды в пределах 10-20 сантиметров. Мы обсудим это с нашим отделом судей», – цитирует Чеферина Mirror.
- С сезона-2019/20 VAR используется на всех матчах чемпионатов большой пятерки.
- Чеферин вступил в должность президента УЕФА в сентябре 2016 года.
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