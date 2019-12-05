Все вспоминают стамбульский финал Лиги чемпионов в 2005 году и восхваляют «Ливерпуль» за великий камбэк. Но стоит признать – тот финал «Милан» проиграл сам себе, не реализовав десяток убийственных моментов. Спустя два года «россонери» очень убедительно поквитались с англичанами – у Джеррарда и компании не было никаких шансов против удушающей игры «Милана». Тогда на дубль Пиппо Индзаги ответил Дирк Кюйт. Eurosport.ru предлагает угадать, что стало с игроками последней великой команды «россонери».

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