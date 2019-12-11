Голы: Кейта 57', Салах 58'

Что нужно знать: «Ливерпулю» для выхода в плей-офф достаточно было не проиграть в Зальцбурге, и парни Юргена Клоппа легко справились с задачей. Хотя в первой половине хозяева усилиями Холанна и Хичхан Хвана пару раз припугнули лучшего вратаря мира, Алиссон царски выручил «красных». А забить на контратаках в следующие 45 минут для топов вроде Мане и Салаха проблем не составило.

Что нужно увидеть: как Эрлинг Холанн выместил злость на бутылочке, поняв, что против «Ливерпуля» его магия не работает.

Цифры матча: Юрген Клопп сотворил чудо: с ним «Ливерпуль» преодолел групповую стадию ЛЧ в третий раз подряд.

«Ливерпуль» впервые за 11 выездных матчей Лиги чемпионов отыграл на ноль. В предыдущих десяти встречах «красные» пропустили 18 мячей.

Мохамед Салах поучаствовал в 27 голах «Ливерпуля» в ЛЧ с момента прихода в клуб (19 голов и 8 ассистов). За тот же период больше помог своей команде только Лео Месси (28).

Голы: Милик 3', 26', 38' (П), Мертенс 74' (П)

Что нужно знать: «Наполи» не реализовал миллион моментов в первом матче и сполна отомстил сопернику во втором, забив четыре пятью ударами в створ. Милик отправил в сетку три за 36 минут (первые голы в этой ЛЧ) и снял все вопросы уже в первом тайме – дальше неаполитанцев ждет кто-то из монстров-победителей своих квартетов.

Что нужно увидеть: катастрофическую ошибку самого молодого голкипера в истории Лиги чемпионов уже на третьей минуте дебютного матча – 17-летний Мартен Вандевордт, конечно, выдал.

Цифры матча: 4:0 – крупнейшая победа «Наполи» в Лиге чемпионов.

Карло Анчелотти не проигрывает в домашних матчах ЛЧ на протяжении 28 матчей (25 побед, 3 ничьи) – серия итальянца тянется аж с 2006 года.

Голы: Родриго 24'

Что нужно знать: «Аякс» профукал шансы на плей-офф не в шестом туре, а в четвертом. Помните тот камбэк «Челси» с 1:4 на «Стэмфорд Бридж»? Тех двух очков не хватило клубу из Амстердама, чтобы повторить прошлогодний подвиг.

Что нужно увидеть: удар под перекладину и радость Родриго – испанца, которого летом едва не купил «Атлетико».

Цифры матча: «Валенсия» выиграла группу ЛЧ впервые с сезона-2006/07, когда командой руководил Кике Санчес Флорес.

«Аякс» набрал 10 очков на групповом этапе, но этого не хватило для выхода в плей-офф.

Голы: Абрахам 19', Аспиликуэта 35' – Реми 78'

Что нужно знать: великолепный Фрэнки Лэмпард вывел «Челси» в плей-офф ЛЧ в первый же сезон в клубе. Да, «Аякс» и «Валенсия» – не такие ужасные соперники, но для «синих» в условиях трансферного бана второе место даже в такой группе – реальное достижение.

Что нужно увидеть: победный гол Сесара Аспиликуэты го-ло-вой! Это вообще реально?

Цифры матча: Лоик Реми – седьмой игрок, забивший и за «Челси» и в ворота «Челси» в матче ЛЧ. Прежде это делали Это'О, Торрес, Коста, Баллак, Луис и Виллиан.

Сесар Аспиликуэта забил два мяча в трех матчах ЛЧ, хотя прежде отличился всего раз в 46 встречах.

Голы: Серви 47', Пицци 58'(П), Азмун 79'(А)

Что нужно знать: что нельзя надеяться на других. «Зенит» расслабился сразу после перерыва, когда узнал счет матча в Лионе – это была главная ошибка российской команды.

Что нужно увидеть: возможных соперников «Зенита» по 1/8 турнира. Ой, о чем это мы?

Цифры матча: Победа над «Зенитом» – крупнейшая для «Бенфики» в Лиге чемпионов за 13 лет со времени «Селтика»-2006.

Дуглас Сантос удалился в матче на «Да Луж». Последнюю красную «Зенит» в ЛЧ заработал в 2016-м – тогда Кришито покинул поле тоже в матче с «Бенфикой».

Голы: Ауар 50', Депай 82' – Форсберг 9'(П), Вернер 33'(П)

Что нужно знать: «Лейпциг» красиво подарил надежду «Зениту», но все разрушил во втором тайме. После 0:2 в стартовые 45 минут, кажется, все было ясно – но нет. Немцы растаяли на ровном месте и подарили французам два гола, убив российский клуб.

Что нужно увидеть: гол Мемфиса Депая, который прикончил шансы «Зенита» не провалить групповой этап.

Цифры матча: «Лейпциг» впервые потерял очки в еврокубковом матче, ведя с разницей в два и более мяча.

Мемфис Депай – первый игрок в истории «Лиона», забивший в пяти матчах Лиги чемпионов подряд (против «Зенита» в Санкт-Петербурге не играл).

Голы: Лукаку 44' – Перес 23', Фати 86'

Что нужно знать: «Барса», обеспечившая себе первое место в группе по итогам пятого тура, не привезла в Милан Месси и Пике, но справилась с «Интером» и без них. Оказывается, в Каталонии подрастает действительно талантливая молодежь – доказано Пересом и Фати.

Что нужно увидеть: идеальный удар Фати в дальний угол, который застал врасплох Самира Хандановича.

Цифры матча: Ансу Фати в 17 лет и 40 дней стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

«Интер» не прошел группу ЛЧ в третий раз подряд – это похоже на проклятье.

Голы: Санчо 10', Брандт 61' – Соучек 43'

Что нужно знать: «Боруссия» верила в силу «Барселоны», но на всякий случай решила все вопросы по выходу в плей-офф сама. Первый тайм соперники свели вничью, и в какой-то момент «Дортмунд» вернулся на третью строчку, но гол Брандта и выстрел Фати в параллельном матче окончательно расставили команды по местам.

Что нужно увидеть: то, насколько дырявой может быть защита «Боруссии» – сопернику немцев по 1/8 на заметку.

Цифры матча: «Дортмунд» пробился в плей-офф ЛЧ в шестой раз из семи последних участий в турнире.

Джейдон Санчо продолжил результативную серию – на его счету шесть мячей в пяти последних матчах.

Юлиан Вайгль заработал красную карточку и стал первым игроком «Боруссии» с 1999 года, удаленным в домашнем матче ЛЧ.

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