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«Навсегда тебе благодарен». Матерацци затроллил Ибру после его слов о мести
Ибра и Марко друг друга стоят.
Бывший итальянский футболист Марко Матерацци отреагировал на слова Златана Ибрагимовича о том, что швед четыре года вынашивал план о мести защитнику. Марко иронично поблагодарил шведа за победу с «Интером» в Лиге чемпионов – Златана в тот момент уже не было в команде.
На днях Ибрагимович рассказал, как отомстил Матерацци спустя несколько лет после того, как итальянец нанес ему травму. Марко отреагировал шикарно – выложил в инстаграм фотографию игроков «Интера» с трофеем Лиги чемпионов и подписал ее так: «Пришел, увидел, победил. Всегда буду тебе благодарен, Златан Ибрагимович. Без тебя мы бы никогда не выиграли».
Экс-игрок сборной Италии отметил под фотографией только два аккаунта – «Интера» и Самуэля Это'о. Шутка в том, что Ибрагимовича уже не было в команде, когда она выиграла трофей – его обменяли в «Барселону» на камерунца.
- 38-летний шведский страйкер ни разу не брал Лигу чемпионов.
- В данный момент игрок находится без клуба, но намекает на возвращение в Серию А.
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