Бывший итальянский футболист Марко Матерацци отреагировал на слова Златана Ибрагимовича о том, что швед четыре года вынашивал план о мести защитнику. Марко иронично поблагодарил шведа за победу с «Интером» в Лиге чемпионов – Златана в тот момент уже не было в команде.

На днях Ибрагимович рассказал, как отомстил Матерацци спустя несколько лет после того, как итальянец нанес ему травму. Марко отреагировал шикарно – выложил в инстаграм фотографию игроков «Интера» с трофеем Лиги чемпионов и подписал ее так: «Пришел, увидел, победил. Всегда буду тебе благодарен, Златан Ибрагимович. Без тебя мы бы никогда не выиграли».

Экс-игрок сборной Италии отметил под фотографией только два аккаунта – «Интера» и Самуэля Это'о. Шутка в том, что Ибрагимовича уже не было в команде, когда она выиграла трофей – его обменяли в «Барселону» на камерунца.

38-летний шведский страйкер ни разу не брал Лигу чемпионов.

В данный момент игрок находится без клуба, но намекает на возвращение в Серию А.

У Пепа появилось слабое место – «Сити» разрывают на контратаках. Сульшер это использовал

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке