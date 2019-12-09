«Барселона» огласила заявку на матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». В Италию не полетят лидеры команды – Лионель Месси и Жерар Пике. Зато нашлось место сразу нескольких юниорам.

Полностью заявка каталонцев выглядит так:

«Барса» набрала 11 очков после пяти туров и гарантировала себе первое место в группе. Вторую путевку в плей-офф разыграют «Интер» и «Боруссия»: если команды наберут одинаково очков, то по разнице личных встреч дальше пройдут итальянцы.

Матч «Интер» – «Барселона» начнется 10 декабря в 23:00 (мск).

В параллельном матче в Германии встретятся «Боруссия» и «Славия».

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