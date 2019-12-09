Getty Images
Месси и Пике пропустят матч против «Интера»
Задача уже решена.
«Барселона» огласила заявку на матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». В Италию не полетят лидеры команды – Лионель Месси и Жерар Пике. Зато нашлось место сразу нескольких юниорам.
Полностью заявка каталонцев выглядит так:
«Барса» набрала 11 очков после пяти туров и гарантировала себе первое место в группе. Вторую путевку в плей-офф разыграют «Интер» и «Боруссия»: если команды наберут одинаково очков, то по разнице личных встреч дальше пройдут итальянцы.
- Матч «Интер» – «Барселона» начнется 10 декабря в 23:00 (мск).
- В параллельном матче в Германии встретятся «Боруссия» и «Славия».
Месси получит самый несправедливый «Золотой мяч» с 2010 года. Тогда тоже выиграл Лео
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте