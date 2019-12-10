«Зенит» провел неплохую кампанию на групповом этапе ЛЧ-2019/20, и теперь остается последний рывок. Матч против «Бенфики» в Лиссабоне для сине-бело-голубых одновременно важен и не важен – многое зависит от параллельной встречи «Лиона» и «Лейпцига».

Какие расклады в группе

Если «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лион» – «РБ Лейпциг», то все три команды наберут по 10 очков. В таком случае лишними окажутся питерцы – у них худший результат в спаренных матчах с конкурентами (у «Зенита» 4 очка в противостоянии с «Лионом»; у «Лиона» – 6 в противостоянии с «Лейпцигом»; у «Лейпцига» – 6 в противостоянии с «Зенитом»).

Если «Зенит» наберет одинаково очков только с «Лионом», то в плей-офф пройдут петербуржцы – из-за успеха в личных встречах с французами (1:1, 2:0).

Есть вероятность, при которой «Зенит» уступит «Бенфике», но пройдет дальше. Если «Лион» проиграет немцам, то у всех после «Лейпцига» будет по семь баллов: в личных встречах с конкурентами команда Семака окажется лучшей. Но важное уточнение: для этого «Зениту» нельзя проиграть «Бенфике» 0:2 или в три мяча.

Но Санкт-Петербург может вообще останется без еврокубков весной. Если «Лион» наберет очки с «Лейцигом», а «Бенфика» отыграет у Санкт-Петербурга 1:3 в первом матче.

Кто посмотрит матч по ТВ

После матча пятого тура против «Лиона» «Зенит» потрясли неприятные потери – из-за перебора карточек с «Бенфикой» не сыграют Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев. Также не будет Андрея Лунева, у которого травма, как и у давно находящихся в лазарете Малкома и Эмануэля Мамманы.

Это не все проблемы. Себастьян Дриусси не вышел на поле против «Динамо», а Семак подтвердил, что повреждение не позволит футболисту покромсать «Бенфику». Как и Юрию Жиркову.

Себастьян Дриусси, «Зенит»Getty Images

У «орлов» точно не появятся во вторник полузащитник Рафа Силва (травмирован с ноябрьского матча против «Лиона») и защитник Андре Алмейда, который из-за повреждения пропустил матч в Петербурге, восстановился, но снова слег.

Лицом к лицу

«Бенфика» не проигрывает на домашнем стадионе пять матчей кряду, по ходу которых она забила 13 мячей и пропустил один.

«Зенит» выиграл три последних гостевых матча, но все в рамках РПЛ.

Будущие соперники прежде встречались семь раз и ни разу не сыграли вничью: у «Зенита» четыре победы против трех у португальцев.

При этом «Зенит» только раз победил в гостях – в розыгрыше ЛЧ-14/15 клуб из Санкт-Петербурга выиграл на «Эстадио да Луж» благодаря голам Халка и Витселя.

Две другие встречи окончились для сине-бело-голубых сухими поражениями – 0:1 и 0:2.

Матч второго тура в Санкт-Петербурге завершился уверенной победой команды Сергея Семака – 3:1.

Форма

«Зенит» завершил летне-осеннюю часть чемпионата уверенной победой над «Динамо» (3:0) и принципиальной – над «Спартаком» (1:0). Благодаря ошибкам преследователей клуб из Санкт-Петербурга чувствует себя комфортно – отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет 10 очков.

«Бенфика» тоже лидирует в национальном турнире, хоть и не так сильно оторвавшись от «Порту» – между командами всего четыре балла. На внутренней арене «орлы» не проигрывают очень давно (с августа) и пропустили всего пять мячей в 13 играх.

Ориентировочные составы

«Бенфика»

«Зенит»

Котировки букмекеров

Победа «Бенфики»: 2,08

Ничья: 3,61

Победа «Зенита»: 3,49

Букмекеры отдали предпочтение команде Бруну Лаже, и этому есть объяснение. Во-первых, «Бенфика» играет дома, где традиционно очень сильна. Во-вторых, у нее нет настолько серьезных кадровых проблем, как у «Зенита».

Тем не менее, победа сине-бело-голубых в первом матче насторожила конторы, поэтому разброс по коэффициентам не такой большой, как мог бы.

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