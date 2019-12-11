Санкт-петербургский «Зенит» провел матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. На выезде питерцы встречались с лиссабонской «Бенфикой».

В первом тайме команды не открыли счет. После перерыва «орлы» забили первыми. Пицци после потери Ивановича прострелил справа, в центре Франко Серви замкнул передачу.

На 56-й минуте Дуглас Сантос сыграл рукой в штрафной, получил вторую желтую карточку и оставил «Зенит» вдесятером. Двумя минутами позже Пицци реализовал пенальти.

На 79-й минуте Сердар Азмун при угловом «Бенфики» забил пяткой в девятку своих ворот и установил окончательный счет

0:3 – «Зенит» крупно уступил лиссабонцам и занял последнее место в группе.

В параллельном матче «Лейпциг» забил «Лиону» два мяча до перерыва и пропустил двушечку во втором тайме. Ничья 2:2 вывела в плей-офф немцев и французов, «Бенфика» отправилась в Лигу Европы.

Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЧ пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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