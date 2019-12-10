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«Ливерпуль» и «Наполи» вышли из группы ЛЧ. Вот еще 7 команд, которые уже в плей-офф
Они уже ждут новых соперников.
10 декабря станут известны очередные участники плей-офф Лиги чемпионов. В первом слоте выступили представители группы Е: «Ливерпуль» и «Наполи» обыграли «Зальцбург» и «Генк». Англичане заняли первое место в квартете, итальянцы финишировали следом.
Позднее будут известны и другие участники плей-офф. А пока – вот герои, которые уже выполнили задачу.
- Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря в Ньоне.
- Команды из одной страны будут разведены в 1/8 финала, но смогут встретиться в четвертьфинале.
- Клубы, выигравшие группу, первый матч 1/8 финала проведут в гостях.
- Первые матчи 1/8 финала пройдут 18,19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10,11,17 и 18 марта.
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