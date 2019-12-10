«Ливерпуль» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Ред Булл Зальцбург» – 2:0.

Счет в игре открыл Наби Кейта: вратарь хозяев Цицан Станкович опрометчиво бросился наперерез Садио Мане и позволил сенегальцу отдать голевой пас. Кейта по оставленным голкипером воротам не промахнулся.

Буквально через минуту Станкович снова ошибся на выходе, и Мохамед Салах попал по воротам с острейшего угла.

«Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «красные» в финале обыграли «Тоттенхэм» (2:0).

Команда Юргена Клоппа вышла в плей-офф с первого места группы E, вторую строчку в квартете занял «Наполи».

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