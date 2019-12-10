Getty Images
2 ошибки вратаря «Зальцбурга» подарили «Ливерпулю» путевку в плей-офф ЛЧ. Вот видео
Австрийцы играли в симпатичный футбол, но пробились только в Лигу Европы.
«Ливерпуль» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Ред Булл Зальцбург» – 2:0.
Счет в игре открыл Наби Кейта: вратарь хозяев Цицан Станкович опрометчиво бросился наперерез Садио Мане и позволил сенегальцу отдать голевой пас. Кейта по оставленным голкипером воротам не промахнулся.
Буквально через минуту Станкович снова ошибся на выходе, и Мохамед Салах попал по воротам с острейшего угла.
- «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «красные» в финале обыграли «Тоттенхэм» (2:0).
- Команда Юргена Клоппа вышла в плей-офф с первого места группы E, вторую строчку в квартете занял «Наполи».
«Играем мы с «Барсой» дома, и тут угловой». Арнольд затроллил Месси после церемонии «ЗМ»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте