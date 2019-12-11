Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вылет питерского клуба из еврокубков.

«По первому тайму я не видел, что кто-то играет плохо, или мы скучаем по Ракицкому. Но по результату можем сказать, что с Ракицким было бы по-другому. «Зенит» играл, как всегда, просто индивидуальные ошибки [сыграли против питерцев]. И, по сути, не Осорио ошибся в обоих эпизодах, которые повлияли на суть игры.

При 0:2 вдесятером даже если бы у нас Криштиану Роналду и Месси были, навряд ли «Зенит» смог отыграться. Почти уверен в этом. Если бы я был, был бы шанс», – сказал Аршавин.

«Зенит» разгромно уступил «Бенфике» на выезде со счетом 0:3. В параллельном матче «Лион» отыграл два мяча у «Лейпцига» и свел встречу вничью – 2:2.

Питерский клуб занял четвертое место в группе Лиги чемпионов и не попал в весеннюю часть еврокубков.

3 гола «Бенфики», которые выбили «Зенит» из еврокубков

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