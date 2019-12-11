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Дзюба – о вылете «Зенита»: «Одно слово – ********** [облажались]»
Ноль очков в Лиссабоне никак не пахнут, потому что их нет.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
«Одно слово есть – ********** [облажались]», – цитирует Дзюбу Sport24.
- В последнем туре группового этапа «Зенит» со счетом 0:3 уступил «Бенфике». Сине-бело-голубые свели первый тайм вничью, но пропустили три мяча во втором.
- «Зенит» заканчивал встречу вдесятером из-за удаления Дугласа Сантоса за вторую желтую карточку.
- По итогам группового этапа ЛЧ команда Сергея Семака не пробилась даже в плей-офф Лиги Европы.
«Ливерпуль» и «Боруссия» вышли из группы ЛЧ. Вот еще 12 команд, которые уже в плей-офф
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