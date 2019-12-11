В первом тайме игры в Лиссабоне Артем Дзюба подхватил мяч, шикарно пробежал с ним по флангу и выкатил в центр. Спустя пять секунд Ерохин навесил в штрафную и моментально вырубился. Саша не боролся за подбор, не просчитывал траекторию рикошета, а просто отдыхал – этот эпизод отражает весь настрой «Зенита» на португальский выезд. Парни пригнали к «Бенфике» перед отпуском, да еще и с кучей потерь (Ракицкий, Жирков, Дриусси), поэтому изначально размышляли так: местами можно напрячься, но в целом вся надежда на «Лейпциг».

Олег Шатов («Зенит»), Пицци («Бенфика»)Getty Images

В свежайших документалках про топ-клубы нередко показывают хронику из раздевалки – как правило, в перерывах там самые мощные и легендарные спичи. Легко представить, что творилось у «Зенита», когда ребятам сказали, что немцы ведут у «Лиона» 2:0. Судя по предыдущим клубным видосам, Дзюба колошматил по столу, Барриос разбрасывался пиццей, первые лица жали руки – и все это за 45 минут до официального выхода в плей-офф.

Неудивительно, что во втором тайме прилетело пять пощечин: три от «Бенфики», две из Франции. Аморфность питерцев проявлялась во всем – от внезапных помарок Кержакова до волейбола Сантоса (стиль 19-летнего Наиля Умярова) и грандиозного выноса Азмуна.

В суперплотной группе «Зенит» позволил себе расслабить булки раньше времени, но Лига чемпионов такого не прощает. Четвертое место заняла объективно худшая команда – та, которая трусливо бултыхалась дома против «Лейпцига» и тотально просаботировала матч в Лиссабоне.

Все остальные были в порядке. «Бенфика» вышла крошить и убивать, абстрагируясь от рубилова во Франции. «Ред Булл» при любом счете атаковал вдохновенно и раскованно: немцы не забивали из вратарской в пустые, но продолжали ускоряться и комбинировать, хотя им уже ничего не требовалось. «Лион» тоже фехтовал до последних секунд и заслуженно воткнул два мяча: хозяева прижались лишь в добавленное время, но на их месте вперед побежали бы только клинические идиоты.

Поплыл один «Зенит», за который было больно и стыдно. Ни мысли, ни желания – сплошная обреченность и вера в то, что со скамейки крикнут: «Пацаны, там «Лейпциг» третий забил!»

Не крикнули.

Игорь Смольников («Зенит»), «Бенфика»Getty Images

Даже с учетом всех нюансов «Зенит» провел абсолютно безобразный матч – к сожалению, типичный выезд для Сергея Семака. Да, главный веган русского футбола хакнул Премьер-лигу, разобравшись, как использовать класс футболистов против провинциальных автобусов. Но там, где нужны запредельная мотивация, тактические сюрпризы и элементарная брутальность, «Зенит» стабильно никакущий. Так было год назад, когда с трудом дотянули до весны и спасли чемпионство только за счет паузы. Так было в Лиге Европы, когда «Вильярреал» сначала задавил, а потом казнил питерцев прямо на «Газпром Арене». Так произошло сейчас, когда нужно было собраться на 90 минут, а не уезжать в отпуск с одним ударом в створ.

Чемпионат России фактически выигран, но впервые с 2010 года «Зенита» не будет в еврокубковом плей-офф. Зато отпуск получится действительно беззаботным – спасибо солидным европейским клубам, которые бились, а не тупо рассчитывали на помощь со стороны.

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