После гостевого поражения от «Бенфики» со счетом 0:3 «Зенит» занял последнее место в группе G.

Вместе с питерцами «Локомотив» завершит лигочемпионскую кампанию четвертым в квартете с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». От результата матча с «индейцами» итоговая позиция железнодорожников не изменится. Таким образом, оба клуба из России финишируют в Лиге чемпионов на четвертой строчке и не продолжат выступление в весенней части еврокубков.

Это произошло во второй ЛЧ подряд. В сезоне-2018/19 «Локомотив» и ЦСКА также остались четвертыми. Армейцы набрали семь очков в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» из Пльзени, а «Локо» взяли три балла с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». Два розыгрыша назад, в сезоне-2017/18, ЦСКА и «Спартак» стали третьими и пробились в Лигу Европы.

Россия может остаться без представителей в еврокубках. В ЛЕ армейцы уже точно не займут две первых строчки, «Краснодар» 12 декабря на выезде встретится с «Хетафе» и рассчитывает на попадание в плей-офф.

Последним русским клубом, который выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов, был «Зенит»-2015/16. Тогда он в первом раунде уступил «Бенфике» с общим счетом 1:3.

В сезоне-2010/11 московский ЦСКА вышел в четвертьфинал ЛЧ, где проиграл будущему победителю турнира «Интеру» – 0:2.

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