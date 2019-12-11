Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Байера» и в шутку пообещал, что убьет футболистов, если они не выиграют.

«Когда я впервые разговаривал с руководством «Ювентуса», спросил, как так вышло, что в конце сезона они набрали только три очка. Я сказал, что если команда довольна досрочной победой в чемпионате, то это плохой настрой.

Играть в Лиге чемпионов – большая честь. Ожидаю увидеть сильную и сосредоточенную игру. Прошу о качественном футболе, а результат будет на втором плане. Моя победная серия в Европе достигла 21 матча. Где-то читал, что самая длинная для тренера – 22, так что если мои футболисты завтра не выиграют, я их убью, ха-ха», – цитирует 60-летнего Сарри Football Italia.

«Ювентус» досрочно вышел из группы D, также шансы имеют «Байер» и «Атлетико».

В сезоне-2018/19 Сарри выиграл с «Челси» Лигу Европы.

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