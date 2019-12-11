«Наполи» уволил главного тренера Карло Анчелотти сразу после крупной победы над «Генком» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Наполи» прекращает сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными», – говорится в заявлении.

«Наполи» разгромил «Генк» со счетом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

В Серии А после 15 туров «адзурри» идут на седьмом месте.

Контракт 60-летнего Анчелотти был рассчитан до мая 2021 года.

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