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«Наполи» уволил Анчелотти после выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Что-то новенькое. Или Карло ждет новый клуб?
«Наполи» уволил главного тренера Карло Анчелотти сразу после крупной победы над «Генком» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Наполи» прекращает сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными», – говорится в заявлении.
- «Наполи» разгромил «Генк» со счетом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
- В Серии А после 15 туров «адзурри» идут на седьмом месте.
- Контракт 60-летнего Анчелотти был рассчитан до мая 2021 года.
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