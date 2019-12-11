Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым автором гола в истории главного клубного турнира мира.

Фати забил «Интеру» на групповом этапе в возрасте 17 лет и 40 дней. На 86-й минуте он получил короткий пас в метре от штрафной и в касание уложил мяч в дальний угол. Этот гол оказался победным.

«Барселона» выиграла со счетом 2:1 и выбила «Интер» из Лиги чемпионов.

Ранее Фати побил несколько возрастных рекордов чемпионата Испании. У него 2 гола и 1 голевая передача в 9 матчах Ла Лиги.

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