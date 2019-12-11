Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не выглядел счастливым, когда каталонский клуб обыграл «Интер» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

В интернет просочились кадры, как после матча 22-летний футболист сперва смотрит на табло, прищурившись, а потом становится обескураженным – улыбка исчезает с его лица. Сообщается, что в этот момент Френки увидел результат бывшего клуба: «Аякс» проиграл «Валенсии» и вылетел в Лигу Европы.

«Барса» прошла групповой этап без поражений и вышла из группы с первого места.

«Аякс» и «Барселона» договорились о переходе Де Йонга в январе 2019 года, летом он присоединился к новому клубу.

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