Фан «Лиона» едва не подрался с Депаем из-за баннера против Марсело. Ультрас выгоняют его из клуба

По окончании матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) на поле выбежал болельщик французской команды.

Фанат держал в руках баннер с изображением осла и призывом к защитнику Марсело покинуть «Лион». Капитан «Олимпика» Мемфис Депай подбежал к болельщику и попытался вырвать баннер у него из рук – фан быстро передал растяжку на трибуну.

«У кого вообще есть время сделать такой баннер? У людей есть дети, они ходят на работу. У кого есть время нарисовать осла? Если у вас есть время для этого, вам нужно найти что-то получше для своей жизни. Они [болельщики] наплевали на нас. Я никогда не видел ничего подобного», – заявил разозленный Депай.

Почему фанаты «Лиона» недовольны Марсело?

В конце прошлого сезона болельщики «Лиона» обвиняли бразильца в аморфности и нежелании биться за команду. В начале нынешней кампании случился прямой конфликт: после поражения от «Бенфики» (1:2) игроки «Лиона» столкнулись с ультрас в аэропорту. Фаны обвинили команду в ужасной игре, Марсело психанул и едва не вступил с ними в драку – ее предотвратили его партнеры.

Затем ультрас «Лиона» освистали Марсело, пока он разминался в игре с «Тулузой», и даже забросали его зажигалками и бутылками. Ситуацию накалил и пост жены игрока Тани Гедеш в инстаграме – вот его содержание: «Я полностью поддерживаю мужа. У него никогда не было проблем с фанатами. Все это делает один идиот, с которым Марсело сцепился в аэропорту Лиссабона. Один идиот, у которого личные счеты с моим мужем. Если он не успокоится, я сама приму меры – у меня есть время и деньги».

Как отреагировали фаны? Принесли на ответную игру с «Бенфикой» тот самый баннер с ослом.

Кстати, сам Марсело отреагировал на баннер на последнем матче в своем стиле – показал трибунам два средних пальца.

По данным французской прессы, Марсело хочет как можно скорее покинуть «Лион» – вероятно, бразилец найдет новую команду в зимнее трансферное окно.

«Лион» выступал в одной группе с «Зенитом» и набрал в матчах с сине-бело-голубыми 1 очко, но все равно квалифицировался в плей-офф.

«Зенит» – худшая команда группы. Выход в плей-офф стал бы абсурдом

Подписывайся на нас Вконтакте