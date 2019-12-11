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Магический удар Ольмо в девятку и хет-трик Жезуса – все голы яркого матча в Загребе
«Сити» снова победил и максимально уверенно выиграл группу.
«Манчестер Сити» легко разобрался с «Динамо» Загреб в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов – 4:1.
Хозяевам жизненно была необходима победа, и они забили первыми: 21-летний испанский талант Дани Ольмо красиво пробил в касание и залепил мяч в ближнюю девятку.
«Сити» отыгрался ближе к концу тайма усилиями Жезуса, который перевисел защитника и забил головой.
В начале второго бразилец оформил дубль, а затем и хет-трик.
Под конец игры отличился Фил Фоден.
- «Сити» выиграл группу C, набрав 14 очков. Со второго места вышла «Аталанта», которая после трех туров не имела баллов.
- «Динамо» Загреб завершил выступление в еврокубках.
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