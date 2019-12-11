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«Шахтер» проиграл «Аталанте» и отправился в Лигу Европы, итальянцы вышли в плей-офф
Невероятное преображение команды Джан Пьеро Гасперини.
«Аталанта» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла «Шахтер» – 3:0.
Итальянцы победили благодаря голам Тимоти Кастаня, Марио Пашалича и Робина Госенса, забитым во втором тайме. «Шахтер» заканчивал встречу в меньшинстве из-за удаления Додо.
- Первое место в группе C занял «Манчестер Сити» (14 очков), «Аталанта» выбралась в плей-офф со второго места (семь очков).
- В первых трех турах «Аталанта» потерпела три поражения с общим счетом 2:11.
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