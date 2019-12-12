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В Париже перед игрой с «Галатасараем» адски подрались фанаты, а на улице нашли голого мужика
18 лет назад было больше пострадавших.
В центре Парижа, у стадиона «Парк де Пренс», перед матчем «Пари Сен-Жермен» и «Галатасарая» произошли столкновения болельщиков обоих клубов.
Около 20:00 по московскому времени примерно 100 фанатов турецкой команды собрались на развязке Сен-Клу и встретились с ультрас «ПСЖ».
«Полиция быстро изолировала фанов «Галатасарая» и оставила их в полной растерянности. Полисмены использовали слезоточивый газ и вынудили турок убежать на соседние улицы. Примерно в 17:00 по местному времени (19:00 мск) 50 человек, одетых в худи и все черное, быстрым шагом пришли к воротам Сен-Клу. Спокойствие восстановили примерно в 19:00 (21:00 мск), когда правоохранительные органы прибыли на место, и никого из фанатских групп не было видно», – заявили журналисты агентства AFP.
После зачистки парижской полицией на улице также обнаружили избитого и абсолютно голого мужчину.
По данным газеты Le Parisien и французской версии Yahoo Sport, которые цитирует Get French Football News, в Париж прибыли примерно 1500 болельщиков «Галатасарая». Представители «ПСЖ» проявили максимальную аккуратность при продаже билетов и развели по разным точкам фанатов французской и турецкой команд.
- Матч «Галатасарая» и «Сен-Жермен» стартовал 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
- В марте 2001-го при последней очной встрече команд в Париже 56 человек обратились за медицинской помощью, еще 17 были госпитализированы.
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