В центре Парижа, у стадиона «Парк де Пренс», перед матчем «Пари Сен-Жермен» и «Галатасарая» произошли столкновения болельщиков обоих клубов.

Около 20:00 по московскому времени примерно 100 фанатов турецкой команды собрались на развязке Сен-Клу и встретились с ультрас «ПСЖ».

«Полиция быстро изолировала фанов «Галатасарая» и оставила их в полной растерянности. Полисмены использовали слезоточивый газ и вынудили турок убежать на соседние улицы. Примерно в 17:00 по местному времени (19:00 мск) 50 человек, одетых в худи и все черное, быстрым шагом пришли к воротам Сен-Клу. Спокойствие восстановили примерно в 19:00 (21:00 мск), когда правоохранительные органы прибыли на место, и никого из фанатских групп не было видно», – заявили журналисты агентства AFP.

После зачистки парижской полицией на улице также обнаружили избитого и абсолютно голого мужчину.

По данным газеты Le Parisien и французской версии Yahoo Sport, которые цитирует Get French Football News, в Париж прибыли примерно 1500 болельщиков «Галатасарая». Представители «ПСЖ» проявили максимальную аккуратность при продаже билетов и развели по разным точкам фанатов французской и турецкой команд.

Матч «Галатасарая» и «Сен-Жермен» стартовал 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

В марте 2001-го при последней очной встрече команд в Париже 56 человек обратились за медицинской помощью, еще 17 были госпитализированы.

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