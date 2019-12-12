«Атлетико» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Локомотива» – 2:0.

Команда Диего Симеоне могла открыть счет уже на второй минуте, однако Антон Коченков потащил пенальти в исполнении Кирана Триппьера.

Затем в ворота железнодорожников был назначен еще один 11-метровый. На этот раз к мячу подошел Жоау Феликс – и не промахнулся.

Второй тайм «Атлетико» начал со второго гола: после розыгрыша углового и подачи в штрафную отличился защитник Фелипе.

В первом матче, который прошел в Москве, «Атлетико» выиграл у «Локомотива» с тем же счетом 2:0.

В плей-офф Лиги чемпионов из группы D вышли «Ювентус» (первое место) и «Атлетико» (второе).

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