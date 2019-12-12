Голы: Ольмо 10' – Жезус 34', 50', 54', Фоден 84'

Что нужно знать: ситуация в точности, как в матче «Барселоны» и «Интера» – кому-то было надо и кто-то очень хотел, а кто-то, имея первое место, легко выиграл даже полуторным составом. Да, «Динамо» совсем не «Интер», но путевка в плей-офф после хет-трика Габи Жезуса проехала мимо Загреба.

Что нужно увидеть: лицо Рахима Стерлинга, который стал полноценным конкурентом Филу Джонсу за звание самого смешного выражения лица.

Цифры матча: 8. «Манчестер Сити» пропустил первым в восьмой раз в этом сезоне. Всего на один меньше, чем за весь прошлый год.

9. Габи Жезус забил в сезоне девять мячей. Все без исключения за пределами «Этихада».

500. Под руководством Пепа Гвардиолы «Манчестер Сити» забил 500 мячей. На это ушло 199 матчей.

Магический удар Ольмо в девятку и хет-трик Жезуса – все голы яркого матча в Загребе

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Голы: Кастань 66', Пашалич 80', Госенс 90'

Что нужно знать: победа или ничья гарантировали украинцам евровесну в главном турнире, но «горняки» при активном содействии украинского полузащитника бергамасков Руслана Малиновского получили три пробоины и отправились в турнир попроще.

Что нужно увидеть: красивейшую и курьезнейшую банку экс-игрока «Спартака».

Цифры матча: 1. «Аталанта» стала первым в истории ЛЧ клубом, который слил в первых трех матчах группового этапа, а потом выскочил в плей-офф.

9. Бергамаски стали девятым итальянским клубом, который сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

Все голы матча, который очень расстроил украинских болельщиков

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Голыы: Феликс 16' (п), Фелипе 54'

Что нужно знать: «Локомотив» получил два пенальти в первые 15 минут, но пропустил только однажды. Потом Мората забил из офсайда, а на команду Семина стало больно смотреть. В начале второго тайма Фелипе добавил еще немножко горечи, но было уже все равно. В итоге железнодорожники просто стали проводником между мадридцами и 1/8 финала.

Что нужно увидеть: полет Кирана Триппьера, который не забил пенальти на второй минуте, за щит.

Цифры матча: 6. Диего Симеоне оформил шестой выход в плей-офф. С одним клубом с сезона-2003/04 только Венгер и Фергюсон делали это чаще.

Взять первое золото «Локо» и загадочно умереть в Африке. Лекхето в памяти Семина и легенд клуба

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Голы: Коман 14', Мюллер 45', Коутиньо 64' – Сессеньон 20'

Что нужно знать: «Бавария» и «Тоттенхэм», видимо, просто не умеют играть скучно. Уже в первом тайме они пробили ТБ2,5, а дальше парни Жозе только продолжили получать. Но место в плей-офф у них было и до начала матча, поэтому вряд ли «шпоры» очень расстроились. А вот у немцев опять сломался Коман – в этот раз за 27 минут.

Что нужно увидеть: карту пасов Мануэля Нойера в первом тайме. Да, у кипера больше передач, чем у каждого из «шпор», кроме Уокера-Питерса.

Цифры матча: 1. Только один клуб не упустил за групповой этап ни очка. Это «Бавария».

2. С момента первого матча оба клуба сменили тренеров.

10. Только 10 человек забили в ЛЧ больше, чем Томас Мюллер. Сейчас у немца 44 банки – как у Дидье Дрогба.

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Голы: Роналду 75', Игуаин 90+2'

Что нужно знать: Роналду забил и не пожал руку Сарри. Потому что в этот раз он Криша не заменил. А еще забил Игуаин. При этом «Ювентус» всего два раза попал в створ. Да, с такой игрой берут первое место в группе.

Что нужно увидеть: зацените гол человека, у которого всего 5 «Золотых мячей», а его оставляют одного перед пустыми воротам.

Цифры матча: 41 год и 317 дней. Джанлуиджи Буффон стал вторым самым возрастным игроком в истории ЛЧ. В более серьезные годы в главном еврокубке выходил только Марко Балотта (43 года и 252 дня).

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Голы: Ванакен 55' – Родриго 53', Винисиус 64', Модрич 90+1'

Что нужно знать: что «Реал» победил без группы лидеров.

Что нужно увидеть: да ничего. Лучше список сеяных и несеяных посмотрите.

Цифры матча: 5. «Брюгге» и «Галатасарай» на двоих набрали за 6 матчей всего 5 очков.

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Гол: Эль-Араби 87' (п)

Что нужно знать: матч между греками и сербами был аналогом ответного стыкового матча за продолжение пути в Европе. Было горячо: Томане не забил пенальти в конце первого тайма, а потом «Олимпиакос» бил-бил, бил-бил, но забил только на 86-й минуте. 27 ударов, девять в створ и место в ЛЕ.

Что нужно увидеть: гениальный перфоманс греческих фанатов.

Цифры матча: 4. Для выхода в Лигу Европы из этой группы потребовалось всего 4 очка.

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Голы: Икарди 32', Сарабия 35', Неймар 47', Мбаппе 63', Кавани 83'

Что нужно знать: что «ПСЖ» просто сильнее. Не знали? Особенно хороши были Неймар и Мбаппе.

Что нужно увидеть: фанатские страсти в Париже.

В Париже перед игрой с «Галатасараем» адски подрались фанаты, а на улице нашли голого мужика

Цифры матча: 3. Неймар забил в третьем матче подряд. Впервые в этом сезоне. До этого бразилец огорчил «Монпелье» и «Нант».

30. Килиан Мбаппе к 20 годам поучаствовал в 30 голах в ЛЧ – 19 забил сам и еще 11 раз помог партнерам.

Величайший облом «Зенита», «Боруссия» вползла в 1/8, «Аякс» все профукал. Дикая развязка ЛЧ вторника

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