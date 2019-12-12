Getty Images

Роналду по классике замкнул прострел на пустые и стал претендентом на «Золотой мяч»-2020

Роналду по классике замкнул прострел на пустые и стал претендентом на «Золотой мяч»-2020
Eurosport

1 час назад

Криш забил второй мяч в нынешней ЛЧ.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

На 75-й минуте португалец попал по пустым воротам после идеального прострела Пауло Дибалы.

  • Для Криша этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
  • «Ювентус» занял первое место в группе D, вторым финишировал «Атлетико».
  • Роналду выигрывал Лигу чемпионов пять раз (один – в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре – в составе «Реала»).

Роналду пришел в ярость на тренировке из-за неудавшегося финта и трижды запулил мячом в небо

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте