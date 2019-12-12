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Роналду по классике замкнул прострел на пустые и стал претендентом на «Золотой мяч»-2020
Криш забил второй мяч в нынешней ЛЧ.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
На 75-й минуте португалец попал по пустым воротам после идеального прострела Пауло Дибалы.
- Для Криша этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
- «Ювентус» занял первое место в группе D, вторым финишировал «Атлетико».
- Роналду выигрывал Лигу чемпионов пять раз (один – в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре – в составе «Реала»).
Роналду пришел в ярость на тренировке из-за неудавшегося финта и трижды запулил мячом в небо
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