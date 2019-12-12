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«Фил Джонс бы мной гордился». Стерлинг высмеял фото своего дурацкого выражения лица
Редкий случай самопрожарки футболиста.
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал снимок, на котором он бьет по воротам в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо».
«Фил Джонс мною бы гордился», – написал Стерлинг в твиттере. Он прикрепил к посту четыре фотографии, на каждой из которых все крупнее показано выражение его лица.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс – неофициальный чемпион мира по неудачным кадрам с футбольных матчей. При падении его лицо всегда выглядит перекошенным и вызывает улыбки у фанатов в соцсетях.
- Стерлинг вышел на замену в матче с загребским «Динамо» на 73-й минуте. Он один раз ударил по воротам, но сделал это уже в компенсированное время.
- «Манчестер Сити» победил хорватский клуб на выезде со счетом 4:1 и оставил соперников без евровесны.
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