Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал снимок, на котором он бьет по воротам в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

«Фил Джонс мною бы гордился», – написал Стерлинг в твиттере. Он прикрепил к посту четыре фотографии, на каждой из которых все крупнее показано выражение его лица.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс – неофициальный чемпион мира по неудачным кадрам с футбольных матчей. При падении его лицо всегда выглядит перекошенным и вызывает улыбки у фанатов в соцсетях.

Стерлинг вышел на замену в матче с загребским «Динамо» на 73-й минуте. Он один раз ударил по воротам, но сделал это уже в компенсированное время.

«Манчестер Сити» победил хорватский клуб на выезде со счетом 4:1 и оставил соперников без евровесны.

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