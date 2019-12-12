Когда жеребьевка?

Жеребьевка пройдет в понедельник, 16 декабря, начало – в 14:00 по московскому времени.

Кто попал в число сеяных, а кто – нет?

Сеяные команды – это победители групп. Вот они: «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «РБ Лейпциг» и «Валенсия».

Несеяные – команды, занявшие вторые места. Это «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия», «Лион» и «Челси».

Напомним, что команды из одной страны не могут пересечься на стадии 1/8 финала. Также между собой не сыграют клубы, которые вышли в плей-офф из одной группы.

Еще несколько важных моментов:

Сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 финала на своем поле.

Первые игры 1/8 финала пройдут 8, 19, 25 и 26 февраля, ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

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