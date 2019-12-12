Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход команды в 1/8 Лиги чемпионов. «Мадрид» вышел со второго места, а значит, сыграет с победителем другой группы – потенциально, с «Ливерпулем».

На вопрос о том, опасается ли коуч встречи с «красными», француз улыбнулся и ответил: «Если мы сыграем с «Ливерпулем», то выбьем их из турнира».

Goal цитирует Зидана, принявшего чуть более серьезный тон: «Мы никак не можем повлиять на итоги жеребьевки».

В последний раз команды встречались в финале Лиги чемпионов-2017/18 – тогда из-за ошибок Кариуса и травмы Салаха «Ливерпуль» без шансов уступил «Реалу».

«Красные» идут на первом месте в АПЛ с восьмиочковым отрывом.

Когда жеребьевка ЛЧ, кто попал в число сеяных, а кто – нет? Все ответы – тут

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