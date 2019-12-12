«Сан-Сиро» впервые за 6 лет примет матч плей-офф ЛЧ. «Интер» и «Милан» ни при чем

Миланский «Сан-Сиро», известный также как стадион Джузеппе Меацца, в феврале 2020 года впервые за 6 лет примет матч плей-офф Лиги чемпионов, не считая финала.

Примечательно, что в игре не примут участия ни «Интер», ни «Милан» – хозяева арены. На поле выйдет «Аталанта» из Бергамо, которая проводит в Милане домашние матчи главного еврокубка.

«Аталанта» впервые участвует в Лиге чемпионов. Команда стартовала с трех поражений с общим счетом 2:11, но затем набрала 7 очков из 9, а в решающей игре разгромила на выезде «Шахтер» – 3:0.

19 февраля 2014 года «Милан» дома проиграл «Атлетико» со счетом 0:1. Это был последний для «Сан-Сиро» матч ЛЧ навылет. После этого «россонери» не попадали в ЛЧ.

13 марта 2012 года «Интер» победил дома «Марсель» (2:1), но проиграл по сумме двух матчей. С тех пор «нерадзурри» дважды вылетали на групповой стадии.

В 2016-м «Сан-Сиро» принимал финал турнира, в котором «Реал» в серии пенальти переиграл «Атлетико».

Когда жеребьевка ЛЧ, кто попал в число сеяных, а кто – нет? Все ответы – тут

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