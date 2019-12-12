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Фанат попытался сделать селфи с Роналду и дико выбесил португальца
Кришу по душе более нежное обращение.
«Ювентус» обыграл «Байер» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов – 2:0.
Один из мячей забил португальский нападающий туринцев Криштиану Роналду. После матча игрок не смог в полной мере насладиться триумфом – к португальцу подбежал прорвавшийся на поле фанат и попытался сделать селфи с суперзвездой.
Болельщик неудачно прихватил футболиста за шею, чем очень расстроил кумира – Криш в привычной манере возмущенно вскинул руку и покрутил указательным пальцем у виска.
- Джанлуиджи Буффон вышел в основе и стал вторым самым возрастным игроком в истории ЛЧ.
- «Ювентус» вышел в плей-офф с первого места группы D. «Локомотив» занял последнюю строчку квартета.
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