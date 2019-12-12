«Олимпиакос» обыграл «Црвену Звезду» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:0. Греческая команда реализовала пенальти на 87-й минуте и обеспечила себе участи в плей-офф Лиги Европы.

На трибуне сербских фанатов появился баннер с шестью буквами кириллического алфавита: «ДЗБ ДНХ».

Ультрас «Црвены» дружны с фанатами московского «Спартака», поэтому неудивительно, что они поддержали красно-белых в конфликте с экс-игроком клуба. Ранее сербы поддержали акцию российских болельщиков против действий полиции.

Артем после 19 туров РПЛ лидирует в списке бомбардиров с 11 мячами.

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