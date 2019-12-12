«Ювентус» обыграл «Байер» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и вышел в весеннюю стадию турнира с первого места в группе.

Бывший клуб Роналду «Реал» вышел со второй позиции, а значит, команды могут встретиться уже в 1/8. Португалец хотел бы избежать этого сценария – Криш мечтает встретиться с мадридскими друзьями в финале.

«Реал» – необыкновенная команда, но я бы предпочел встретиться с ними позже. В финале? Готов подписаться на это хоть сейчас», – сказал Роналду в интервью Sky Sport Italia.

«Турин» победил немецкий клуб со счетом 2:0. «Ювентус» вышел в плей-офф с первого места группы D. «Локомотив» занял последнюю строчку квартета.

«Реал» и «Ювентус» сошлись в финале ЛЧ в 2017 году. Тогда Роналду представлял «Мадрид», и его дубль принес испанцам крупную победу – 4:1.

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