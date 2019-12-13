Россия рухнула в таблице коэффициентов. Что будет с русскими клубами в Европе в 2021 году?

«Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» синхронно вылетели из еврокубков и не попали в еврокубковую весну: санктпетербуржцы и железнодорожники заняли последние места в группе Лиги чемпионов, а армейцы и краснодарцы не пробились в плей-офф Лиги Европы.

Когда такое случалось в последний раз?

Очень давно – в сезоне-2001/02. Тогда московский «Спартак» не вышел из группы Лиги чемпионов, а «Локомотив» вылетел на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА (в начале века она игралась осенью). «Торпедо», «Анжи» и «Черноморец» вылетели в 1/64 финала Кубка УЕФА, «Динамо» – в 1/32 финала.

Что с таблицей коэффициентов?

Здесь все очень плохо. Для начала напомним правила: количество баллов, набранных клубами из одной страны, делится на общее количество клубов из одной страны, стартовавших в еврокубках. Россию в сезоне-2019/20 на европейской арене представляли шесть клубов («Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» и «Арсенал») – соответственно, баллы, набранные командами, делились на 6.

Баллы считаются следующим образом:

в квалификационных раундах победа стоит 1 балл, ничья – 0,5, поражение – 0;

на групповых этапах победа стоит 2 балла, ничья – 1, поражение – 0;

4 балла можно получить за попадание в групповой этап ЛЧ (вне зависимости от того, как команда туда пробилась – напрямую или через квалифай);

за попадание в групповой этап ЛЕ баллы не начисляются – так же, как и за выход в плей-офф ЛЕ;

за попадание в плей-офф ЛЧ можно заработать сразу 5 баллов;

за выход в 1/4 финала, 1/2 финала и финал ЛЧ/ЛЕ дается по бонусному баллу за раунд. Победа в любом из финалов – еще 2 очка.

Ну и сколько Россия набрала в сезоне-2019/20?

Позорно мало – 4,666 балла. Это худший результат за последние 10 лет: Россия никогда не опускалась ниже планки в 7 баллов, да и то – этот результат был показан в прошлом (предкризисном) сезоне-2018/19. А так российские клубы набирали и 12 (2017/18), и 11 (2015/16), и 10 (2010/11, 2013/14) баллов.

Пропустили вперед Португалию

Печальное выступление в нынешнем сезоне откинуло Россию на седьмую строчку в общей таблице коэффициентов – именно она определяет, сколько клубов от той или иной страны будут участвовать в еврокубках. После победы ЦСКА над «Эспаньолом» на счету России стало 45,549 балла (таблица учитывает результаты последних 5 сезонов), на счету Португалии – 48,849 балла.

Виктор Гончаренко на матче «Динамо» – ЦСКАGetty Images

При этом Россия вообще осталась без команд на евровесну, а от Португалии в плей-офф ЛЕ сыграют «Спортинг», «Брага», «Бенфика» и «Порту».

Что все это значит?

Все просто: в сезоне-2021/22 Россия лишится одного места в Лиге чемпионов и одного места в еврокубках вообще. Седьмая строчка в таблице коэффициентов позволит России делегировать:

две команды в ЛЧ (одну напрямую в группу и одну – в квалифай);

одну – в отбор ЛЕ;

две – в отбор Лиги конференций, третьего еврокубка, который будет запущен как раз в 2021 году.

Почему так мало команд в ЛЕ?

Перед сезоном-2021/22 второй еврокубок сократится с 48 команд до 32. Это сделано для того, чтобы групповые этапы всех трех еврокубков (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций) имели равное количество команд – по 32. Чиновники хотят сделать Лигу Европы более статусной – поэтому там будут выступать только представители топ-15 стран в рейтинге УЕФА.

Я запутался. Объясните на примере этого сезона

Да, система достаточно сложная (мы и сами до сих пор в ней путаемся). Но все становится более доступным, когда представляешь будущую картинку на примере нынешнего сезона. Итак, вот гипотетический сценарий: от России, находящейся на 7-й строчке в таблице коэффициентов, в сезоне-2020/21 в еврокубки снова вышли «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак»*. Кто где сыграет?

«Зенит» сыграет в групповом этапе ЛЧ, «Локомотив» будет пробиваться в групповой этап ЛЧ из стыков. «Краснодар» начнет еврокубковый путь с квалификации Лиги Европы, ЦСКА и «Спартак» – с квалификации Лиги конференций.

*Тульский «Арсенал» в таких условиях в еврокубках бы не участвовал.

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