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Провал в еврокубках закономерен, но причина не в русских клубах. Топ-чемпионаты слишком ушли вперед

Провал в еврокубках закономерен, но причина не в русских клубах. Топ-чемпионаты слишком ушли вперед
Александр Петров

10 мин. назадОбновлено Только что

Даже «Зенит» объективно не может бороться с европейскими грандами.

В сезоне-2002/03 «Спартак» провалился в Лиге чемпионов с шестью поражениями в шести матчах и разницей мячей 1:18, ЦСКА и «Зенит» вылетели в первом же раунде Кубка УЕФА от «Пармы» и «Грассхоппера», а «Крылья Советов» прошли в Кубке Интертото «Динабург», чтобы уже в следующем раунде проиграть за счет гостевого гола скромному «Виллем II».

Геройства «Локомотива» в ЛЧ – второй групповой этап и ничья с «Реалом» на «Бернабеу» – не спасли. В плей-офф не проходит никто из российских клубов. Унизительное 20-е место в таблице коэффициентов по итогам сезона между Австрией и Данией и жалкие 3,625 балла.

Спустя 17 лет кошмар повторился – с той лишь разницей, что чего-то позитивного в виде достойной игры с суперклубом в этом сезоне не было. Безнадега. Россия ниже Кипра, Румынии и Австрии. Пока что 15-е место, но после весенней части есть все шансы обновить антирекорд века. После коллапса легко скатиться в кликушество и обвинить русские клубы в стремительной деградации, но давайте посмотрим на сезон беспристрастно.

Игорь Смольников («Зенит»), «Бенфика»

Игорь Смольников («Зенит»), «Бенфика»Getty Images

Слабее ли топы РПЛ чемпионов стран второй десятки таблицы коэффициентов? Конечно, нет. Этой осенью произошел идеальный шторм:

  • «Спартак» пока не оправился после ухода Карреры;
  • Молодой ЦСКА уже второй-третий сезон ищет себя, но никак не находит;
  • Великолепную трансферную кампанию «Краснодара» перечеркнули травмы;
  • «Зенит» также из-за травмы потерял главного новичка РПЛ и вошел в ЛЧ с тренером, который к ней оказался совсем не готов;
  • У «Локо» ситуация схожая: умений Семина хватает, чтобы клуб был конкурентоспособным в РПЛ, но в Европе эти методы уже не работают.

Так уж вышло, что все это совпало в одном календарном отрезке.

Нельзя сказать, что российский чемпионат сильно деградировал после золотого времени РПЛ – конца нулевых-начала десятых с Халком, Вагнером и «Анжи» Керимова. Скорее он находится в длительной стагнации. Возможно, стало меньше ярких игроков – хотя тот же Крыховяк в нынешней форме усилил бы любой европейский клуб, а в Россию спокойно приезжают чемпионы мира и Европы. Молодежь? Тоже есть: Миранчуки, Чалов, Максименко, миллениалы «Краснодара», еще совсем недавно Головин.

Общий уровень команд – вещь эфемерная, но и тут не скажешь, что все печально. Как минимум, за половину клубов чемпионата играет по несколько игроков крепких европейских, африканских или латиноамериканских сборных. Помимо первой пятерки чемпионата, «Динамо», «Спартак» и «Сочи» по составу уж точно команды уровня еврокубков.

Главная проблема – экономика. Пока российский футбол держится на одном уровне, топовые чемпионаты ушли вперед. Суперлига больше не нужна – она уже в плей-офф Лиги чемпионов. Стоимость состава «Зенита» почти на 70 млн евро меньше самого скромного клуба топ-16 – «Аталанты».

По русским клубам серьезно ударила политика. Обострение на Украине и санкции привели к резкому ослаблению рубля, который, по сути, рухнул в два раза. Если затраты на трансферы у клубов топ-5 выросли с 2008-го по 2014-й всего на 10%, то за следующие три сезона – на 95%.

УЕФА

УЕФАEurosport

В то же самое время у русских команд случился ожидаемый провал по трансферам, который до конца не восстановился даже сейчас.

РПЛ

РПЛEurosport

Резко сократившаяся покупательная способность населения окончательно добила мечты догнать европейских грандов. В топ-30 европейских клубов по доходам из России есть только «Зенит» (28-е место) – и он единственный, не из топ-5 чемпионатов.

Поэтому для России покупка условного Филиппа из «Боруссии» за 20 млн евро – сенсация. Для середняков АПЛ, Примеры, Серии А трансфер игрока за 20-30 млн – вполне обыденное явление. Предпосылок к изменению этого порядка вещей нет. Вернее, есть – разрыв только будет расти.

Не стоит обвинять русские клубы в провальной еврокубковой осени. РПЛ как была, так и остается одной из сильнейших лиг второго эшелона. А то, что элита становится недосягаемой – так это, может, и хорошо. Прощание и иллюзиями часто бывает полезным.

Россия рухнула в таблице коэффициентов. Что будет с русскими клубами в Европе в 2021 году?

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