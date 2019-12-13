В сезоне-2002/03 «Спартак» провалился в Лиге чемпионов с шестью поражениями в шести матчах и разницей мячей 1:18, ЦСКА и «Зенит» вылетели в первом же раунде Кубка УЕФА от «Пармы» и «Грассхоппера», а «Крылья Советов» прошли в Кубке Интертото «Динабург», чтобы уже в следующем раунде проиграть за счет гостевого гола скромному «Виллем II».

Геройства «Локомотива» в ЛЧ – второй групповой этап и ничья с «Реалом» на «Бернабеу» – не спасли. В плей-офф не проходит никто из российских клубов. Унизительное 20-е место в таблице коэффициентов по итогам сезона между Австрией и Данией и жалкие 3,625 балла.

Спустя 17 лет кошмар повторился – с той лишь разницей, что чего-то позитивного в виде достойной игры с суперклубом в этом сезоне не было. Безнадега. Россия ниже Кипра, Румынии и Австрии. Пока что 15-е место, но после весенней части есть все шансы обновить антирекорд века. После коллапса легко скатиться в кликушество и обвинить русские клубы в стремительной деградации, но давайте посмотрим на сезон беспристрастно.

Игорь Смольников («Зенит»), «Бенфика»Getty Images

Слабее ли топы РПЛ чемпионов стран второй десятки таблицы коэффициентов? Конечно, нет. Этой осенью произошел идеальный шторм:

«Спартак» пока не оправился после ухода Карреры;

Молодой ЦСКА уже второй-третий сезон ищет себя, но никак не находит;

Великолепную трансферную кампанию «Краснодара» перечеркнули травмы;

«Зенит» также из-за травмы потерял главного новичка РПЛ и вошел в ЛЧ с тренером, который к ней оказался совсем не готов;

У «Локо» ситуация схожая: умений Семина хватает, чтобы клуб был конкурентоспособным в РПЛ, но в Европе эти методы уже не работают.

Так уж вышло, что все это совпало в одном календарном отрезке.

Нельзя сказать, что российский чемпионат сильно деградировал после золотого времени РПЛ – конца нулевых-начала десятых с Халком, Вагнером и «Анжи» Керимова. Скорее он находится в длительной стагнации. Возможно, стало меньше ярких игроков – хотя тот же Крыховяк в нынешней форме усилил бы любой европейский клуб, а в Россию спокойно приезжают чемпионы мира и Европы. Молодежь? Тоже есть: Миранчуки, Чалов, Максименко, миллениалы «Краснодара», еще совсем недавно Головин.

Общий уровень команд – вещь эфемерная, но и тут не скажешь, что все печально. Как минимум, за половину клубов чемпионата играет по несколько игроков крепких европейских, африканских или латиноамериканских сборных. Помимо первой пятерки чемпионата, «Динамо», «Спартак» и «Сочи» по составу уж точно команды уровня еврокубков.

Главная проблема – экономика. Пока российский футбол держится на одном уровне, топовые чемпионаты ушли вперед. Суперлига больше не нужна – она уже в плей-офф Лиги чемпионов. Стоимость состава «Зенита» почти на 70 млн евро меньше самого скромного клуба топ-16 – «Аталанты».

По русским клубам серьезно ударила политика. Обострение на Украине и санкции привели к резкому ослаблению рубля, который, по сути, рухнул в два раза. Если затраты на трансферы у клубов топ-5 выросли с 2008-го по 2014-й всего на 10%, то за следующие три сезона – на 95%.

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В то же самое время у русских команд случился ожидаемый провал по трансферам, который до конца не восстановился даже сейчас.

РПЛEurosport

Резко сократившаяся покупательная способность населения окончательно добила мечты догнать европейских грандов. В топ-30 европейских клубов по доходам из России есть только «Зенит» (28-е место) – и он единственный, не из топ-5 чемпионатов.

Поэтому для России покупка условного Филиппа из «Боруссии» за 20 млн евро – сенсация. Для середняков АПЛ, Примеры, Серии А трансфер игрока за 20-30 млн – вполне обыденное явление. Предпосылок к изменению этого порядка вещей нет. Вернее, есть – разрыв только будет расти.

Не стоит обвинять русские клубы в провальной еврокубковой осени. РПЛ как была, так и остается одной из сильнейших лиг второго эшелона. А то, что элита становится недосягаемой – так это, может, и хорошо. Прощание и иллюзиями часто бывает полезным.

Россия рухнула в таблице коэффициентов. Что будет с русскими клубами в Европе в 2021 году?

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